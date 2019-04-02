Nihat Taşkın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız HATAY büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Taşkın oldu. Bağımsız adayı Nihat Taşkın, HATAY büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? HATAY büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız HATAY büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Taşkın ile ilgili seçim sonuçları ve HATAY büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız HATAY büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Taşkın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte HATAY büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. HATAY aday yarışı ve HATAY seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

HATAY Seçim Bilgileri

HATAY büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.421 olduğu belirlendi.

HATAY büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.421 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

HATAY büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,51 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

HATAY büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.068.544 olduğu belirlendi.

HATAY büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 913.719 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız HATAY Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Taşkın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız HATAY büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Nihat Taşkın, HATAY yarışında % 0,05 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Nihat Taşkın toplamda 425 adet oy sayısına ulaştı.

Nihat Taşkın Kimdir?

1959 yılında Hatay İli, Antakya İlçesinde doğdu. Küçük yaşlarda stüdyo fotoğrafçılığı ve pastel kara kalem fotoğrafçılığı, yardımcı ressamlık yaptı, 45 yıldır Hatay'da gazetecilik mesleğini sürdürüyor. 1974 yılında ulusal medyada foto muhabir olarak göreve başladı ve 1976 yılında AK Ajans Hatay ve Antakya muhabirliği,THA muhabirliği, UBA muhabirliği, 1982 yılında AA Hatay muhabirliği, Ulusal gazetelerin bir çoğunda etkin muhabirlik yapmıştı.

Nihat Taşkın, evli ve bir çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Hatay İli Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu.

Bağımsız HATAY büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.