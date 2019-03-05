Saadet Partisi Kocaeli Gölcük İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Yıldız Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde SP Kocaeli Gölcük Belediye Başkan adayını belirledi. Kocaeli Gölcük İlçesi Belediye Başkan adayı Nihat Yıldız kimdir?

NİHAT YILDIZ KİMDİR?

Başkan adayı Yıldız, 1973 yılında Giresun Bulancak'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Giresun'da, lise öğrenimini Gölcük'te tamamladı. Uzun yıllar ticari faaliyetlerde bulunarak reklam, matbaa ve yayıncılık sektöründe çalışma hayatına devam ediyor.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI YAPTI

Yıldız, Gölcük İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı ve Gölcük Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanlığı yaptı. Gölcük Dosteli Yardımlaşma Derneği Yönetiminde bulundu ve ardından Büyük Birlik Partisi'nde de çalışmalar yürüterek en son Büyük Birlik Partisi'nin Kocaeli İl Başkanlığı görevinde bulundu. Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatına katıldı. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Nihat Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.