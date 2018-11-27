Nihat Zeybekçi'nin İzmir Adaylığının Ardından, CHP'li Alaattin Yüksel Adaylık Dosyasını Başkanlığa Sundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekci'yi AK Parti adayı olarak ilan etmesinin hemen ardından eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, adaylık dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığına sundu. Yüksel, Zeybekci'nin aday gösterilmesine de "Partim görev verirse Zeybekci bizim için kolay rakip olacak" yorumunu yaptı.

DOSYASINI SUNDU İL BAŞKANLIĞINA SUNDU

CHP İzmir Eski İl Başkanı ve Milletvekili Alaattin Yüksel, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayını açıklamasının ardından partisinin il başkanlığı binasına gelerek CHP'den aday adaylık başvurusu yaptı. İzmir'i yönetmeye en hazır kişilerden biri olduğunu kaydeden Yüksel, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci için de "AK Parti bugün İzmir adayını açıkladı.

Alaattin Yüksel

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Aday adaylığı öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Deniz Yücel ve Başkan Kocaoğlu ile görüştüğünü ifade eden Yüksel, "Aziz Kocaoğlu ile üniversite yıllardan beri beraber olduğumuz, birçok konuda anlayış birliği taşıdığım arkadaşımdır. İzmir'de çok başarılı oldu, İzmir modeli oluşturdu. Önemli olan bu modelin geliştirilerek sürdürülmesidir. Türkiye'ye model olacak, 'Türkiye'yi yönetme modeli' diyeceğimiz bir kent modelini geliştirerek, katılımcılığı artırarak, bütün hemşehrilerimizin katılımını sağlayarak bu işi yaparsan Türkiye'nin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda önemli model oluşturacaktır. Aziz Kocaoğlu ile de her zaman konuşuyorum. İl başkanımızın ardından onunla da görüştüm. Genel Başkanımız ile aday adaylığı başvurusu öncesi bilgileri aktardım. Yararlı bir görüşme oldu. Farklı konuları siyaseti değerlendirdik. Genel Başkanımız nezdinde 11 aday adayından biriyim. Bu sürecin sonunda hangimiz aday olursa hep birlik çalışacağız" dedi.

AK PARTİ'NİN ADAYI ZEYBEKCİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı.

Erdoğan ve Zeybekci

2014 DE AYNI SENARYO OLMUŞTU

İzmir'de 2014 yerel seçimlerindeki adaylık senaryosu yeni baştan yazılıyor. Son yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Binali Yıldırım'ın AK Parti adaylığı açıklandıktan 15 dakika sonra CHP İzmir İl Başkanlığı'na adaylık dosyasını vermişti.