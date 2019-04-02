Nihat Zeybekci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci oldu. AK Parti adayı Nihat Zeybekci, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İzmir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci ile ilgili seçim sonuçları ve İzmir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İzmir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İzmir aday yarışı ve İzmir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İzmir Seçim Bilgileri

İzmir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 10.161 olduğu belirlendi.

İzmir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 10.161 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İzmir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İzmir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.253.745 olduğu belirlendi.

İzmir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 2.740.705 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Nihat Zeybekci, İzmir yarışında % 38,66 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Nihat Zeybekci toplamda 1.031.134 adet oy sayısına ulaştı.

Nihat Zeybekci Kimdir?

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesinin Pınarlar beldesinde doğdu. Marmara Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. İş hayatına özel sektörde başlayan Zeybekci, Turkuaz Tekstil'i kurdu.

Denizli Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Nihat Zeybekci, 24. dönemde AK Parti Denizli Milletvekili olarak seçildi. 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev alan Zeybekci, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor. Zeybekci, evli ve dört çocuk babasıdır.

AK Parti İzmir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.