Nijer'de 50 Boko Haram mensubu terörist öldürüldü
Nijer'in güneydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü Boko Haram mensupları arasında çıkan çatışmada 50 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
17.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:00
Nijer 'in güneydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü Boko Haram mensupları arasında çıkan çatışmada 50 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Boko Haram mensuplarının dün gece Diffa bölgesindeki Tommour kentindeki askeri noktaya ağır silahlarla donatılmış araçlarla saldırı düzenlediği belirtildi.
Askerlerin saldırıyı püskürttüğü ve 50 teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edilen açıklamada, saldırının ardından Özel Müdahale Taburunun bölgede Boko Haram'a yönelik operasyon başlattığı kaydedildi.
Açıklamada, askerlerin iki teröristi ele geçirdiği ayrıca çok sayıda mühimmata el koyduğu aktarıldı.
Boko Haram mensupları geçen hafta da ağır silah yüklü 20 araçla aynı bölgedeki Chetima Wongou askeri noktasına saldırı düzenlemiş, saldırıda 8 asker yaşamını yitirmiş, 3 asker kaybolmuştu.
Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Boko Haram mensuplarının dün gece Diffa bölgesindeki Tommour kentindeki askeri noktaya ağır silahlarla donatılmış araçlarla saldırı düzenlediği belirtildi.
Askerlerin saldırıyı püskürttüğü ve 50 teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edilen açıklamada, saldırının ardından Özel Müdahale Taburunun bölgede Boko Haram'a yönelik operasyon başlattığı kaydedildi.
Açıklamada, askerlerin iki teröristi ele geçirdiği ayrıca çok sayıda mühimmata el koyduğu aktarıldı.
Boko Haram mensupları geçen hafta da ağır silah yüklü 20 araçla aynı bölgedeki Chetima Wongou askeri noktasına saldırı düzenlemiş, saldırıda 8 asker yaşamını yitirmiş, 3 asker kaybolmuştu.
Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Boko Haram, Nijer, Güncel
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