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Nijer'de askeri kampa saldırıda 3 asker öldü

Nijer'in batısında askeri bir kampa düzenlenen saldırıda 3 asker ve 14 saldırganın öldüğü bildirildi.

11.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:10Nijer'de askeri kampa saldırıda 3 asker öldü
'in batısında askeri bir kampa düzenlenen saldırıda 3 asker ve 14 saldırganın öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Nijer Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Tahoua bölgesinde silahlı kişilerin askeri kampa saldırı düzenlediği belirtildi.
Askerlerin saldırganların açtığı ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, 14 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda saldırganın yaralandığı kaydedildi.
Ordudan yapılan açıklamada ise saldırı sonrasında patlayıcı, silah ve mühimmat dolu bir aracın ele geçirildiği, saldırının arkasındaki unsurları etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.
Diğer yandan, Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hali 3 ay daha uzatıldı.
Nijer yönetimi, ekim ayından bu yana insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasakladı.

Nijer, Güncel

Kaynak: AA

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