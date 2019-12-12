Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü

Nijer Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Inates kentinde militanların düzenlediği saldırıda 73 askerin öldüğü 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Nijer Savunma Bakanı Issoufou Katambe yaptığı açıklamada, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile merkezi Nijerya'da olan ve Batı tarzı eğitime karşı olan İslami Boko Haram örgütünün militanlarının bölgede aktif olduğu biliniyor. Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Afrika ülkeleri liderlerinin bölgedeki güvenlik sorununu ele alacakları zirveye birkaç gün kala yaşandı.