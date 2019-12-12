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BBC

Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü

Nijer Ordusu, Mali sınırındaki askeri üslerine militanlar tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 73 askerin öldüğü 13 askerin de yaralandığı bildirildi.

12.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:00Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü

Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Inates kentinde militanların düzenlediği saldırıda 73 askerin öldüğü 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Nijer Savunma Bakanı Issoufou Katambe yaptığı açıklamada, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile merkezi Nijerya'da olan ve Batı tarzı eğitime karşı olan İslami Boko Haram örgütünün militanlarının bölgede aktif olduğu biliniyor. Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Afrika ülkeleri liderlerinin bölgedeki güvenlik sorununu ele alacakları zirveye birkaç gün kala yaşandı.


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BBC


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