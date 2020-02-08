Haberler » Güncel » Nijer'de Boko Haram saldırısında 6 kişi ölü - Haber

Nijer'de Boko Haram saldırısında 6 kişi ölü

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

08.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:04Nijer'de Boko Haram saldırısında 6 kişi ölü
'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler Diffa'daki Gogone köyüne dün gece saldırı düzenledi.
Saldırıda 3'ü kardeş 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, Diffa bölgesinde terör saldırılarının sıklaştığını, durumun çok hassas olduğunu belirtti.
Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Boko Haram, Nijer, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 21:26:24