Haberler » Güncel » Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı - Haber

Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı

Batı Afrika ülkesi Nijer'de sığınmacı olarak bulunan ve Agadez kentindeki BM binası önünde Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvurularının hızlandırılması için oturma eylemi yapan Sudanlılar, geri gönderildikleri kamplarını ateşe verdi.

07.01.2020 05:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 05:16 Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı
Batı Afrika ülkesi 'de sığınmacı olarak bulunan ve Agadez kentindeki BM binası önünde 'ya mülteci statüsündeki başvurularının hızlandırılması için oturma eylemi yapan Sudanlılar, geri gönderildikleri kamplarını ateşe verdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Agadez kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bürosunun önünde 16 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında toplanan Sudanlı sığınmacılar, Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvuru işlemlerinin hızlandırılması amacıyla oturma eylemi gerçekleştirdi.
Polis, cumartesi günü gösteri yapan sığınmacıları araçlara bindirerek, kaldıkları kampa geri gönderdi. Bunun üzerine öfkelenen sığınmacılar polise saldırdı, otobüslerin camlarını kırdı ve getirildikleri kampı ateşe vererek kamptaki 331 çadırdan 290'ının yanmasına neden oldu.
Savcılık olaylara karıştığı belirtilen 335 sığınmacı hakkında tutuklama kararı verirken, "Başkaldırı, taşınmaz malların kasıtlı olarak tahrip edilmesi ve yaşam alanının kundaklanması" suçlarından Bölge Yüksek Mahkemesine sevk etti.
Kampta 1400 Sudanlı sığınmacı bulunuyor
Agadez kentindeki sığınmacı kampında 2017'den beri yaklaşık bin 1400 Sudanlı sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.
Ülkenin başkenti Niamey'deki özellikle Etiyopya ve Eritreli sığınmacılar mülteci statüsüyle Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanınca, Sudanlı sığınmacılar da 2018'de hükümete bu yönde Resmi taleplerini iletti.
Nijer İçişleri Bakanlığı aralık ayında yaptığı açıklamada, "Agadez'deki Sudanlıların dosyalarının süratle işleme konulduğunu ve işlemlerin sürdüğünü" duyurmuştu.

Avrupa, Nijer, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:05   Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı - Haber
06:02   Mersin'de yıkılan barakanın altında kalan 62 yaşındaki adam öldü - Haber
06:02   Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı - Haber
06:02   Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu - Haber
06:02   BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
7.01.2020 06:20:01