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Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

10.01.2020 01:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 01:10Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü
'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijer Savunma Bakanlığı Sözcüsü Souleymane Gazobi, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, teröristlerin Nijer-Mali sınırındaki Tillabeleri bölgesine bağlı Chinagodrar köyünde bulunan askeri kampa öğlen saatlerinde saldırı düzenlediğini belirtti.
Gazobi, saldırıda 25 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin de yaralandığını kaydetti.
Saldırının ardından asker ile teröristlerin arasında çatışma yaşandığını aktaran Gazobi, 63 teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Öte yandan basında çıkan haberlerde, saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Ülkenin Tillaberi bölgesinde geçen ay teröristlerin askeri garnizona yönelik saldırısında yaklaşık 70 asker ölmüştü.
Tillaberi'nin bazı bölgelerinde OHAL uygulanıyordu
Ülkenin batısındaki Tahoua bölgesinde dün askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda, 3 asker hayatını kaybetmiş, 14 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.
Öte yandan, Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmıştı.
Nijer yönetimi, ekimde, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.

Nijer, Güncel

Kaynak: AA

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