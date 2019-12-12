Haberler » Güncel » Nijer'deki askeri garnizona saldırıyı DEAŞ üstlendi - Haber

Nijer'deki askeri garnizona saldırıyı DEAŞ üstlendi

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde önceki gün askeri garnizona düzenlenen ve 71 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

12.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:18Nijer'deki askeri garnizona saldırıyı DEAŞ üstlendi
'in batısındaki Tillaberi bölgesinde önceki gün askeri garnizona düzenlenen ve 71 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.
İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group), terör örgütünün yayın organı Amaq ajansına dayandırdığı bilgiye göre, DEAŞ'ın Afrika kolu Batı Afrika Vilayeti (ISWAP), Inates kentindeki askeri garnizonun hedef alındığı saldırıyı üstlendi.
ISWAP, DEAŞ üyelerinin garnizonun kontrolünü birkaç saat elinde tuttuğunu ve 100 askeri öldürdüğünü ileri sürdü.
Diğer yandan, G5 Sahel ülkeleri liderleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Aralık'ta Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde yapacağı görüşme, saldırı nedeniyle gelecek yıla ertelendi.
Inates'teki garnizona yönelik saldırıda, ordunun son açıkladığı verilere göre, 71 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. Saldırıda çok sayıda asker de kayboldu.
Tillaberi'nin bazı bölgelerinde OHAL uygulanıyordu
Ülkenin batısındaki Tahoua bölgesinde dün askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda, 3 asker hayatını kaybetmiş, 14 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.
Öte yandan, Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmıştı.
Nijer yönetimi, ekimde, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.

Nijer, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
00:41 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Haber
00:41 Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız" - Haber
00:38 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Haber
00:36 Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
13.12.2019 00:48:49