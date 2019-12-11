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Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü

Nijer'in Mali sınırına yakın Tillaberi bölgesindeki bir askeri garnizona düzenlenen saldırıda 70 askerin öldüğü bildirildi. Meydana gelen vahim olayda, teröristlerin akşam namazı kılma hazırlığında bulunan askerlere ağır silahlarla saldırdıkları ortaya çıktı.

11.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:22Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü

'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basında çıkan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, teröristler ülkenin batısındaki Tillaberi bölgesinde bulunan Inates kentindeki askeri garnizona dün akşam saatlerinde saldırı düzenledi.

GARNİZONUN KONTROLÜ GECE BOYU TERÖRİSTLERDEYDİ

Askerler akşam namazı kılma hazırlığındayken ağır silahlarla donatılmış araç ve motosikletlerle garnizona gelen teröristler, çevreye ateş açtı. Askerlerin karşılık vermesine rağmen, teröristler gece boyu garnizonun kontrolünü elinde tuttu. Teröristler ancak takviye askerlerin gelmesiyle püskürtüldü.

70 ASKER VE 57 TERÖRİST ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA ASKER KAYIP

Henüz resmi açıklama yapılmasa da güvenlik kaynakları en az 70 askerin hayatını kaybettiğini, 57 teröristin öldürüldüğünü kaydetti. Çok sayıda askerin de kaybolduğu belirtiliyor. Bu arada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle Mısır'daki ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceğini bildirdi.

TİLLABERİ'NİN BAZI BÖLGELERİNDE OHAL UYGULANIYORDU

Ülkenin batısındaki Tahoua bölgesinde dün askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda, 3 asker hayatını kaybetmiş, 14 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Öte yandan, Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmıştı. Nijer yönetimi, ekimde, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.


Nijer, Dünya

Kaynak: AA

Dünya

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