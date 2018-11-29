Nijer'den Libya'ya Radikal Militanlar Sızdı"

29 Kasım 2018 Perşembe 17:42



29 Kasım 2018 Perşembe 17:42

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, son dönemde Nijer'den Libya'ya radikal militanların sızdığını söyledi.Selame, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.Libya'nın güneyinde iki büyük terör eyleminin gerçekleştiğine işaret eden Selame, "Son zamanlarda Nijer'den Libya'nın güneybatısına bazı radikal militanlar sızdı. Edinilen bilgiler, söz konusu saldırıların ülkenin güneyine yeni giriş yapanlar tarafından gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Bu durum bizi endişelendiriyor." dedi.BM'nin Libya'daki bu geniş alanda yoğunlaşması zorluğunun altını çizen Selame, bu konunun ciddiyetine dikkat çekmek istediğini söyledi.Libya'daki silahlı hareketlerin varlığı, ülke dışından gelen silahlı yapılanmalar, terör eylemlerinin tırmanışının yanı sıra kötü ekonomik ve sosyal şartlara bakıldığında ülkenin güneyi başta olmak üzere Libya'ya komşu ülkelerin endişesini anladığını belirten Selame, şunları söyledi:"Son zamanlarda Petrol Hilali bölgesini vuran sorunlar ile kanlı çatışmalar geçen eylül ayında Trablus'ta 130'dan fazla kurbana neden oldu. Savaşın durması, sivillerin korunması ve Libya'daki kurumlar arasında birliğin güçlenmesi için ateşkesin devam etmesi gerekiyor.""Etkili ve acil çözümler bulunması gerekiyor"Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirderi Muhammed Ahmed ise Libya'nın Afrika ve Arap dünyasındaki öncü konumunu yeniden kazanması temennisini dile getirerek, "Libya devletinin, normal konumuna dönmesi için tüm meselelerde etkili ve acil çözümler bulunması gerekiyor." dedi.Ülkesinin, Libya'daki tüm kesimlere elini uzattığını ifade eden Bakan Ahmed, ülkenin güneyindeki silahlı grupların oluşturduğu tehdidin sınır bölgelerinde düzenlenecek ortak güvenlik operasyonlarıyla ortadan kaldırılabileceğini aktardı.Afrika Birliği Libya Temsilcisi Emira el-Fadıl da barış ve uzlaşı adına kapsamlı bir Libya konferansı düzenlenmesi için Afrika ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların bir araya getirilmesi çağrısında bulundu.Konferansta, yeni bir geçici hükümet oluşturulması, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini kaydeden Fadıl, bunun, Arap Birliği ve Avrupa Birliği'nin iş birliğiyle Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'in ortaklığını dışlamadan yapılması gerektiğini kaydetti.Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından ülke genelinde farklı yönetimlerin ortaya çıkmasıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlık hakim.