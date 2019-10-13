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Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde doğan ilk bebeğe "Emine" adı verildi

Nijer'in başkenti Niamey'de hizmet veren Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde ilk doğan bebeğe "Emine" ismi verildi.

13.10.2019 15:29
Nijer'in başkenti Niamey'de hizmet veren Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde ilk doğan bebeğe "Emine" ismi verildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde inşası tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığınca işletilen, inşaatı ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı hastanede, yakın zamanda hasta kabulüne başlandı. Çarşamba gece yarısından birkaç dakika sonra hastanede ilk doğum gerçekleşti.
Amadu Ademu ve Halma Jibrilla çifti, hastanenin yapımındaki katkısından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, bebeklerine "Emine" ismini verdi. Bebek, 2,2 kilogram doğdu.
Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Emine bebeğin ailesini tebrik ederek, doğum sertifikasını annesine verdi. Bebeğe Emine Erdoğan adına hediye iletildi.
Başkent Niamey'de 5 bin 840 metrekareye kurulu hastanede 31 Türk personele ilaveten 134 Nijerli sağlık çalışanı görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca 3 yıl ortak işletme modeliyle hizmet verecek hastane, sonrasında Nijer'e devredilecek.
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde doğan ilk bebeğe

Sağlık

Kaynak: AA

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