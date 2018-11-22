Nijerli Bakan Samro'dan Türkiye Maarif Vakfına Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 10:49



22 Kasım 2018 Perşembe 10:49

Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ve beraberindeki heyetle Türkiye Maarif Vakfını ziyaret etti.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro ile beraberindeki heyet, Ankara, Konya ve İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Bu kapsamda, Samro, Gazibo ve beraberindeki heyet, Üsküdar'daki Türkiye Maarif Vakfını ziyaret etti.Nijer'de 10 Maarif Vakfı okulu hizmet veriyorBaşkan Akgün, ziyarette, heyete Türkiye Maarif Vakfının faaliyetleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.Nijer'in, Türkiye Maarif Vakfının faaliyete başladığı ilk ülkelerden birisi olduğunu hatırlatan Akgün, Vakfın Nijer'deki faaliyetleri hakkında şu ifadeleri kullandı:"2 Ocak 2017 tarihinde FETÖ'den devralınan 6 okulumuz 'Nijer-Türk Dostluk Okulları' adı altında başkent Niamey bölgesinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca TİKA tarafından yaptırılarak Vakfımıza devredilen okul kampüsümüz de maarif okullarına katılmıştır. Nijer'de okul öncesinden liseye kadar tüm seviyelerde eğitim veren toplam 10 okulda yaklaşık bin 200 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Okul binaları dışında ayrıca kız ve erkek olmak üzere iki yurt binasında 193 öğrencimize hizmet vermekteyiz. Maarif okullarının Nijer eğitim hayatına anlamlı bir katkı sunabilmesi için öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra çeşitli kültürel ve sosyal aktiviteler de düzenlemekteyiz."Akgün, Türkiye Maarif Vakfının Nijer'de önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi."Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla Nijer'deki eğitim sistemine yeni bir soluk geldi"Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro da ziyaret programı boyunca çok sıcak karşılandıklarını belirterek, şunları aktardı:"Bugün bir kez daha Türkiye ile kardeş olduğumuzu gördük ve kendimizi burada hiç yabancı gibi hissetmedik. Bizler de Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak amacındayız. Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla Nijer'deki eğitim sistemine yeni bir soluk geldi. Nijer'deki devlet okullarında altyapı eksiklikleri var özellikle okul laboratuvarlarının geliştirilmesi ve ders kitaplarının temininde yaşadığımız sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir. Bu minvalde Türkiye Maarif Vakfını örnek almak istiyoruz. Türkiye'nin de desteği ile eğitim altyapımızı ve sistemimizi geliştirmek istiyoruz."Samro, Türkiye Maarif Vakfının desteği ile Nijer'de eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Türkiye'nin Nijer'de gerçekleştirdiği çalışmalar, esasen sadece eğitimle sınırlı değil, altyapı ve sağlık konularında da Türkiye'nin büyük katkıları söz konusu. Ancak Türkiye Maarif Vakfı ile eğitim alanında kurduğumuz işbirliğinin hepsinin ötesinde bir anlamı var. Çünkü Nijer'in ve genelde Afrika'nın zengin doğal kaynakları mevcut. İnsan kaynağı açısından da çok genç bir nüfusa sahibiz. Bu doğal kaynaklardan iyi faydalanabilmek için bu genç nüfusu iyi eğitmemiz gerekiyor. O yüzden kaliteli eğitim bizim açımızdan çok önemli ve Türkiye Maarif Vakfı ile kurduğumuz işbirliğini çok önemsiyoruz."Bakan Samro, İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından 23 Kasım'da Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde aylık yapılan Maarif Söyleyişleri kapsamında genel merkez konferans salonunda vakıf çalışanlarının katılımıyla Vakfın Başkanı Birol Akgün'ün moderatörlüğünde düzenlenecek "Nijer Devletinin Eğitimdeki Öncelikleri ve Türkiye-Nijer ilişkileri" başlıklı konferansta konuşacak.