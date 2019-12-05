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Nijerya açıklarında petrol tankerinden biri Türk, 19 mürettebat kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası biri Türk, 19 mürettebat kaçırıldı.

05.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:20Nijerya açıklarında petrol tankerinden biri Türk, 19 mürettebat kaçırıldı
Batı Afrika ülkesi açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası biri Türk, 19 mürettebat kaçırıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, korsanlar tarafından Hong Kong bandıralı bir petrol tankerinden kaçırılan mürettebattan birinin Türk, 18'inin ise Hindistanlı olduğu bildirildi.
Kaçırılan Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili güvenlik nedeniyle bilgi verilmedi.
Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerin, Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management'a ait olduğu öğrenildi. Kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor. Son olarak temmuzda korsanlar, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak mürettebattan 10'unu kaçırmıştı.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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