17.07.2019 23:56
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Nijerya, Afrika Kupası'nda 3'üncü oldu

Nijerya, Afrika Kupası

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.
Kahire'deki Al Salam Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Nijerya, 3'üncü dakikada Odion Ighalo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Nijerya, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Tunus, 2'nci yarıda topa daha fazla sahip olsa da aradığı beraberlik golünü bulamayınca karşılaşmayı Nijerya 1-0 kazandı. Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü sırada tamamlamış oldu.
Nijerya'da geçtiğimiz yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ile Bursaspor forması giyen Abdullahi Shehu karşılaşmada forma şansı bulamadı.


Kaynak: DHA
Nijerya, Afrika, Mısır, Tunus, Spor

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