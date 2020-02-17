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Nijerya'da 1 yılda 30 milyon ağaç dikilecek

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.

17.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:54Nijerya'da 1 yılda 30 milyon ağaç dikilecek
Batı ülkelerinden 'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.
Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Başkan Vekili Tiamiyu Oladele, Nijerya Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin 35 milyon ağaç dikileceği vaadi bulunduğunu hatırlattı.
Oladele, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu yıl 30 milyon ağaç dikeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar başladı." dedi.
Dikilecek fidanlarla Nijeryalıların da ekonomik olarak desteklenmesini hedeflediklerini kaydeden Oladele, "Ormanların tahrip olması ağaçların büyümesinden daha hızlı ilerliyor. Bu noktada hükümet halka fidan dağıtımının yanında ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikme faaliyetleri de düzenleyecek." dedi.
Uzmanlara göre Nijerya'da son 12 yılda ormanların yarısı tahrip edildi.

Muhammed Buhari, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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