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Nijerya'da 10 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

06.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:40 Nijerya'da 10 Boko Haram üyesi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde Boko Haram üyelerine havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Daramola, birçoğunun da yaralı kaçtığını ifade etti.
Daramola, örgüte ait mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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