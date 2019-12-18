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Nijerya'da 100 milyon genç işsiz

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 100 milyon gencin işsiz olduğu bildirildi.

18.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:54Nijerya'da 100 milyon genç işsiz

Batı ülkesi 'da 100 milyon gencin işsiz olduğu bildirildi.

Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, başkent Abuja'da düzenlenen "2019 Ulusal Göç Diyaloğu" programına katıldı.

Ngige, burada yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 60'ının gençlerden oluştuğunu, bunlardan sadece yüzde 10'unun çalıştığını söyledi.

Ülkede yaklaşık 100 milyon gencin işsiz olduğuna vurgu yapan Ngige, "Bunların birçoğu işe alınamaz konumunda. Hükümet olarak bu gençlere istihdam sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu gibi nedenler ciddi istihdam sorunu ortaya çıkarıyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere çok sayıda Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışırken bazıları da suça yöneliyor.


Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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