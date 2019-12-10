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Nijerya'da 100 milyondan fazla kişinin nüfus cüzdanı yok

Nijerya'da nüfusun yarısından fazlasının nüfus cüzdanının olmadığı bildirildi.

10.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:26Nijerya'da 100 milyondan fazla kişinin nüfus cüzdanı yok
'da nüfusun yarısından fazlasının nüfus cüzdanının olmadığı bildirildi.
Ulusal Kimlik Kartı Yönetim Komisyonu (NIMC) Başkanı Aliyu Ebubekir, Kuzey Geleneksel Liderler Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 200 milyon nüfuslu ülkede kadın ve çocuklar başta olmak üzere 100 milyondan fazla kişinin nüfus cüzdanına sahip olmadığını söyledi.
Nüfus cüzdanının önemli olduğunu dile getiren Ebubekir, "Vatandaşlarımızın nüfus cüzdanına sahip olması onların yasal haklara ulaşması, resmi hizmetlerden faydalanabilmesi ve ekonomik özgürlüklerini elde edebilmeleri açısından önemli." dedi.
Nijerya'da silahlı çeteler ve terör örgütleriyle daha etkili şekilde mücadele etmek için nüfus cüzdanı taşıma zorunluluğu getirilmişti.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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