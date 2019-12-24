Haberler » Güncel » Nijerya'da 137 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber

Nijerya'da 137 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 137 kişi yakalandı.

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:26 Nijerya'da 137 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı ülkelerinden 'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 137 kişi yakalandı.
Kano Eyalet Emniyet Müdürü Habu A. Sani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı farklı bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sani, operasyonlarda 137 çete üyesinin yakalandığını ifade ederek operasyonlarda iki askeri üniforma, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04   UBER'E TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR -2 - Haber
15:03   Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek - Haber
15:03   DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber
15:03   Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı, son anda yakalandı - Haber
14:59   Van'ın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:06:23