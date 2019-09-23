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Nijerya'da 14 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletinde 14 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

23.09.2019 18:30Nijerya'da 14 kişi kaçırıldı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletinde 14 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Osun Eyalet Polis Sözcüsü Folashade Odoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Otan-Imesi-IIe kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini belirtti.
Odoro, baskında 14 kişinin kaçırıldığı bilgisini paylaştı.
Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Odoro, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Nijerya, Afrika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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