Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı.

13.04.2020 02:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:20
Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Ogun eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı.
Ogun Eyaleti Emniyet Müdürü Kenneth Ebrimson, basına yaptığı açıklamada, eyaletin 9 bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 150 çete üyesinin yakalandığını aktaran Ebrimson, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.
Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.
Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Galatasaray’ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Haberler
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Haberler ›› Güncel ››Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Haber 03:33: Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü - Haber 03:28: Drogba, özel hastanesini Kovid-19 merkezi olarak devletin hizmetine sundu - Haber 03:27: Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı - Haber 03:18: Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin