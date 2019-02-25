Nijerya'da 18 Üniversite Öğrencisi Kaçırıldı

Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın güneyinde, 18 üniversite öğrencisinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Akwa İbom eyaleti yetkililerden Mike İgini, eyalete bağlı Uyo bölgesinde 18 üniversite öğrencisinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.
İgini, polisin kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmalarına başladığını söyledi.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
Güncel
Kaynak: AA