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Nijerya'da 2 bin çete üyesi silah bıraktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilerin çatıştığı Zamfara eyaletinde en az 2 bin çete mensubu silahlarını teslim etti.

06.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:38Nijerya'da 2 bin çete üyesi silah bıraktı
Batı ülkesi 'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilerin çatıştığı Zamfara eyaletinde en az 2 bin çete mensubu silahlarını teslim etti.
Zamfara Eyaleti Basın Yardımcısı Zailani Bappa, eyalette iki grup arasında uzun zamandır devam eden kavganın sonlandırması kapsamında en az 2 bin çete üyesinin ellerindeki mühimmatı ilgili makamlara teslim ettiğini belirtti.
Bappa, bu kişilerin bir daha çatışmaya katılmayacaklarına ilişkin söz verdiklerini kaydetti.
Silahlı çetelerden Sani Shaidan, eyaletteki yeni hükümetin iyi niyetine ikna olduklarını, bu nedenle söz konusu kararı aldıklarını ifade etti.
Otlak kavgası
Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyordu.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.
Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen ay iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdi imzalamıştı.

Nijerya, Afrika, Sözcü, Güncel

Kaynak: AA

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