Haberler » Güncel » Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı - Haber

Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde 2 polisin öldürüldüğü, 7 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

01.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:34Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı
Batı Afrika ülkesi 'nın eyaletinde 2 polisin öldürüldüğü, 7 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Adamawa Eyaleti Sözcüsü Suleiman Nguroje, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlediğini belirtti.
Nguroje, saldırıda 2 polisin öldürüldüğünü, 7 kişinin kaçırıldığını ifade etti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Nguroje, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya, Adamawa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Hatay'da zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
16:01 Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
16:00 Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda
16:00 Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-4
16:00 Erzurum'da yurtta kalan öğrencilere sporcu yetenek taraması
1.12.2019 16:02:37