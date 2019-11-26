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Nijerya'da 3 Çinli madenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında 3 Çin vatandaşının kaçırıldığı bildirildi.

26.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:02Nijerya'da 3 Çinli madenci kaçırıldı
Batı ülkesi 'nın güneybatısında 3 Çin vatandaşının kaçırıldığı bildirildi.
Osun Eyaleti Polis Komiseri Abiodun Ige, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Itagunmodi bölgesindeki Çinlilerin işlettiği bir maden ocağına, kimliği belirsiz kişilerce baskın düzenlediğini belirtti.
Ige, baskında bir polisin öldürüldüğünü, madende çalışan 3 Çinlinin de kaçırıldığını söyledi.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ige, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını kaydetti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.
Nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi de kurtarılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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