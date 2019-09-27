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Nijerya'da 300 çocuk işkenceden kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen 300'den fazla erkek çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

27.09.2019 18:00Nijerya'da 300 çocuk işkenceden kurtarıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen 300'den fazla erkek çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan operasyon sonucunda 300'den fazla çocuğun işkenceden kurtarıldığını belirtti.
Kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu ifade eden Sabo, çocukların "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve kötü muamele gördüğünü kaydetti.
Sabo, mağdurların uyuşturucu bağımlığı gibi sorunları nedeniyle ebeveynleri tarafından o eve gönderildiklerine işaret ederek, olayla ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Sözcü Sabo, kurtarılan çocukların rehabilitasyon için hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Sabo ayakkabı, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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