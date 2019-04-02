Nijerya'da 37 Kişi Kaçırıldı

Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'nın kuzeybatısında 37 kişi fidye için kaçırıldı.
Kaduna Eyalet Polis
Sözcüsü Yakubu Sabo
, yaptığı açıklamada, Kaduna- Abuja
kara yolunda 37 kişinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.
Sabo, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
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Kaynak: AA