Nijerya'da 4 Kadın Fidye İçin Kaçırıldı

Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'nın güneyinde 4 kadının fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Nasarawa Eyalet Polis
Sözcüsü Samaila Usman, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Gudi-Garaku bölgesinde 4 kadının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.
Usman, kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmaları başlatıldığını söyledi.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
Polis, Afrika, Nijerya, Güncel
Kaynak: AA