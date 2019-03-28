28 Mart 2019, 14:57
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Nijerya'da 4 Kadın Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde 4 kadının fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde 4 kadının fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Nasarawa Eyalet Polis Sözcüsü Samaila Usman, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Gudi-Garaku bölgesinde 4 kadının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.

Usman, kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. Polis, Afrika, Nijerya, Güncel
Kaynak: AA