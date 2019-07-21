Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldı. Öte yandan Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde Cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

GEMİDEKİ DENİZCİLER KAÇIRILMIŞTI

Nijerya açıklarında bir kargo gemisine saldıran silahlı korsanlar, gemideki 18 Türk mürettabattan 10'unu kaçırmıştı. Olayla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Douala Limanı'ndan (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır."