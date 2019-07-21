Haberler» Güncel» Haber

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

21.07.2019 01:14 Nijerya
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.
Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.
Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.
c
Kaynak: AA
Nijerya, Afrika, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:51   Trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
01:48   DHA YURT - Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - Yeniden
01:47   Soylu: "Kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz"
01:32   Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "büyük sorumluluğun idrakindeyim"
01:27   Soylu: "Kaçak göçmenler arasında önemli sayıda Afrikalı var"
01:27   Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - Yeniden
01:26   British Airways'in Kahire uçuşlarını askıya alması