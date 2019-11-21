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Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 43 kişi yakalandı.

21.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:40Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı ülkelerinden 'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 43 kişi yakalandı.
Plateau Emniyet Müdürü Isaac Akinmoyede, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jos'ta çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Akinmoyede, operasyonda 43 çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait silah, telefon, sim kartları ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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