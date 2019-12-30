Haberler » Güncel » Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber

Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:14 Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.
Enugu Eyaleti Emniyet Müdürü Ahmed Abdulraham, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Abdulraham, operasyonlarda 43 çete üyesinin yakalandığını dile getirerek, ayrıca çetelere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 1460 kişi hayatını kaybetti.
Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
23:41   Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Haber
23:38   Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Haber
23:38   Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Haber
23:38   Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
30.12.2019 23:46:49