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Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

02.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:04Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı ülkesi 'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.
Zamfara Eyaleti Emniyet Müdürü Usman Nagogo, yaptığı açıklamada, eyaletin Karaye ve Gusau bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Nagogo, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.
Nagogo, operasyonlarda çetelere ait silah, telefon, sim kartları ve önemli miktarda mühimmatı ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.
kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Motosiklet, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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