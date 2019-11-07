Haberler » Güncel » Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 55 kişi yakalandı.

07.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:20 Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 55 kişi yakalandı.
Abuja Emniyet Müdürü Bala Ciroma, yaptığı açıklamada, son zamanlara başkentte artan kaçırılma olayları nedeniyle "Sharan Daji" operasyonu başlattıklarını belirtti.
Ciroma, operasyonlarda 42 silahlı çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.
Zamfara Eyaleti Emniyet Müdürü Usman Nagogo da Gusau bölgesinde silahlı çetelere karşı düzenledikleri operasyonda 13 kişinin yakalandığını söyledi.
Nagogo, operasyonda çetelere ait motosiklet, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.
Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:40   Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara
20:40   Adalet Bakanlığı personeline "İletişim ve Değer" konferansı verildi
20:32   Bakan Murat Kurum, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti
20:36   Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor
20:36   Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına...
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:41:40