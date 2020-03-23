Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram üyesi yakalandı - Haberler

Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonda 8 üst düzey örgüt üyesi gözaltına alındı.

23.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:46
Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram üyesi yakalandı
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonda 8 üst düzey örgüt üyesi gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili açıklama yapan sözcü Abdulkhalifa İbrahim, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında terör örgütü Boko Haram üyelerine yönelik baskın düzenlediklerini belirtti.
İbrahim, 8 üst düzey Boko Haram üyesinin yakalandığını söyleyerek, örgüte ait 6 araç ve gıda malzemelerinin de ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Haber Samsun'da "pat pat" devrildi: Biri ağır 5 yaralı - Haber Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı tutuklandı - Haber Denizli'de dezenfektan yapımında kullanılan 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Haber (Ek bilgiyle)KAPALI ÇARŞI'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR İKİ KAPIDAN YAPILACAK - Haber Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading