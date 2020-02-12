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Nijerya'da 82 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Delta eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 82 kişi yakalandı.

12.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:36Nijerya'da 82 silahlı çete üyesi yakalandı
Batı ülkelerinden 'nın Delta eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 82 kişi yakalandı.
Delta Emniyet Müdürü Mohammed Hafiz Inuwa, basına yaptığı açıklamada, son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Inuwa, operasyonlarda 82 çete üyesinin yakalandığını ve çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.
Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, bin 460 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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