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Nijerya'da 94 milyon kişi günlük 2 doların altında yaşıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre, 94 milyon Nijeryalı günlük 2 doların altında gelirle yaşıyor.

08.10.2019 12:16Nijerya'da 94 milyon kişi günlük 2 doların altında yaşıyor
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre, 94 milyon Nijeryalı günlük 2 doların altında gelirle yaşıyor.
Oxfam Nijerya Direktörü Constant Tchoma, yaptığı açıklamada, "94 milyon Nijeryalı günlük 2 doların altında gelirle aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Nisanda bu sayının 91 milyon olduğunu anımsatan Tchona, 6 ay sonra ise 94 milyona çıktığına dikkati çekti.
Tchona, "Kıyaslama yapıldığında Nijerya'daki açlık sınırı, Gambiya ve Kabo Verde gibi ülkelerin nüfusundan daha fazla. Sürdürülebilir önlemler alınmadığı takdirde 2030'da ülke nüfusunun yüzde 25'i açlık sınırında yaşayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da yolsuzluk, gelir adaletsizliği ve iç çatışmalar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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