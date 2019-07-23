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Nijerya'da asker ve polise başörtüsü serbestliği talebi

Nijerya merkezli insan hakları kuruluşu Müslüman Hakları Örgütü (MURIC), ordu ve polis birimlerinde başörtüsünün serbest bırakılmasını istedi.

23.07.2019 13:11 Nijerya'da asker ve polise başörtüsü serbestliği talebi
Nijerya merkezli insan hakları kuruluşu Müslüman Hakları Örgütü (MURIC), ordu ve polis birimlerinde başörtüsünün serbest bırakılmasını istedi.
MURIC Başkanı Ishak Akintola, yaptığı yazılı açıklamada, "MURIC olarak Nijerya ordusu, polisi ve diğer güvenlik birimlerinde görevli kadınların, başörtüsü kullanmasına izin verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Açıklamada, Güney Afrika'da orduda kadınlara başörtüsü kullanılmasına izin verildiği hatırlatılarak, "Güney Afrika'da Müslüman nüfus oranı yüzde 1,9 iken Nijerya'nın çoğunluğu Müslüman. Nijerya ordusu ve polis birimlerinde görev yapan birçok Müslüman kadın sessizce çile çekiyor. Bu nedenle yetkileri anlayışlı olmaya çağırıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.
Güney Afrika ordusunun, üniformalarını Müslüman mensuplarına göre değiştirdiği; konunun İngiltere, Kanada, ABD, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de gündeminde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bizim ordumuz ve polisimiz de aynı şeyi yapmalı." denildi.
Açıklamada ayrıca, uygulamanın ilk olarak Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey eyaletlerinde başlaması tavsiyesinde bulunuldu.

Nijerya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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