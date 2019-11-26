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Nijerya'da askeri kıyafet giymiş silahlı kişiler 13 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, askeri kıyafet giymiş silahlı kişiler, durdurdukları araçta bulunanlardan 13 kişiyi kaçırdı.

26.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:20Nijerya'da askeri kıyafet giymiş silahlı kişiler 13 kişiyi kaçırdı
Batı ülkelerinden 'da, askeri kıyafet giymiş silahlı kişiler, durdurdukları araçta bulunanlardan 13 kişiyi kaçırdı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, askeri kıyafet giymiş kimliği henüz belirlenemeyen silahlı çete üyeleri, ülkenin başkenti ile güneyindeki Lokoja arasındaki kara yolunda akşam durdurdukları minibüsün sürücüsünü öldürdü, araçtaki 18 kişiden 13'ünü kaçırdı.
Kaçırılan kişilerin kurtarılması için Nijerya güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda yerli ve yabancı çok sayıda kişi fidye için kaçırılırken, hükümet saldırılara karşı önlem almamakla suçlanıyor.

Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel

Kaynak: AA

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