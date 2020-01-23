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Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

23.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:56Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü
Batı ülkelerinden 'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde askeri kontrol noktasına gece saatlerinde zırhlı araçla gelen silahlı kişiler saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 8 asker hayatını kaybetti.
Yetkililer, Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının, örgüt üyelerinin ele geçirdiği güvenlik güçlerine ait zırhlı araçla yapıldığını belirtti.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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