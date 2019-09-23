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Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın

Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangınNijerya, (DHA)- Nijerya'da Unity Bankası merkez binasında yangın çıktı.

23.09.2019 17:36
Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın
Nijerya, (DHA)- Nijerya'da Unity Bankası merkez binasında yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı, ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Nijerya'nın Lagos kentinde bulunan Unity Bankası merkez ofis binasında yangın çıktı. Bankaya ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, 'Merkez ofis binamızın bir katında çıkan yangını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle oluşan hasar tespit ediliyor ve yangına kimsenin zarar görmediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz' ifadeleri kullanıldı.
Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın

Nijerya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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