16.07.2019 21:42
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Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü

Nijerya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzey Orta Bölge Koordinatörü Rufai Kabiru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 4 kişinin ise kurtarıldığını kaydeden Kabiru, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kabiru, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
Plateau, Nijerya, Güncel

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