05 Aralık 2018, 18:54
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Nijerya'da Bina Çöktü: 17 Ölü

Nijerya

Nijerya'nın güneyinde 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyinde 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölge Koordinatörü Ejike Martins-Udeinya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binanın Port Harcourt bölgesinde olduğunu belirtti.

Enkaz altındaki 17 kişinin cesedini ulaşıldığını, 31 kişinin de kurtarıldığını kaydeden Martins-Udeinya, ekiplerin, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu arada, polis, binada standartlara uygun malzeme kullanmadıkları tespit edilen müteahhitleri gözaltına aldı. Nijerya
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:54