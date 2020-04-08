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Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 19 örgüt üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 19 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

08.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:42
Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 19 örgüt üyesi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 19 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Operasyon Sözcüsü Timothy Antigha, basına yaptığı açıklamada, Nijerya ve Nijer ordusunun iş birliğinde Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 19 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, yaralanan çok sayıda örgüt üyesinin kaçtığını aktardı.
Antigha, iki örgüt üyesinin yakalandığı, Boko Haram'a ait silah yüklü iki kamyon ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.
Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Nijerya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 19 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler

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