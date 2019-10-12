Haberler » Güncel » Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı

Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı.

12.10.2019 20:22Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı.
Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirterek operasyonda örgütün 10 üst düzey üyesinin yakalandığını ve örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:48 Tosya'da 77 yıl aradan sonra hava gösterileri nefes kesti
21:52 Dha yurt bülteni - 18
21:50 Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret
21:48 "Yaptırımdan korkacak olsak harekatı başlatmazdık"
21:43 Bakan Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin açılışına katıldı
21:46 Bakan Selçuk kız çocuklarıyla buluştu
21:45 Bakan Akar'dan yaralanan gazetecilere 'geçmiş olsun' telefonu
12.10.2019 21:54:02