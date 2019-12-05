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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı.

05.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:48Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı
Batı ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 16 kişi kurtarıldı.
Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde düzenlediği operasyonda rehin alınan 12 kadın ve 4 çocuğun kurtarıldığını söyledi.
Operasyon esnasında 5 örgüt üyesinin öldürüldüğünü aktaran İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığı açıklanmadı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
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Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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