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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı.

30.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:38Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı

Batı ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Tarmuwa bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonda bir doktor ile bir hemşirenin de aralarında bulunduğu 20 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Operasyonda örgüt üyelerinin kaldığı kampın yok edildiğini dile getiren İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.


Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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